Russland kontert deutsche "Provokation": Botschafts-Mitarbeiter nicht mehr erwünscht

Moskau - Russland hat einen Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Moskau nach der Ausweisung eines eigenen Diplomaten aus Berlin zur unerwünschten Person erklärt.

Das russische Außenministerium (im Hintergrund) hat einen Mitarbeiter der deutschen Botschaft zur unerwünschten Person erklärt. © Ulf Mauder/dpa

Das russische Außenministerium teilte in Moskau mit, dass die Vertreterin des Botschafters einbestellt und darüber informiert worden sei. Demnach wurde ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Moskau zur Persona non grata erklärt.

Russland protestierte laut Ministerium gegen die Entscheidung der Bundesregierung vom 22. Januar, einen Mitarbeiter der Botschaft der Russischen Föderation auszuweisen. Moskau hatte die deutschen Spionagevorwürfe gegen den Diplomaten zurückgewiesen.

"Wir betrachten die Maßnahmen der deutschen Seite als eine billige

Provokation, die darauf abzielt, die russische diplomatische Vertretung in der BRD zu diskreditieren", teilte das Ministerium in Moskau weiter mit.

Bei der russischen Reaktion handele es sich um "symmetrische Antwort". Deutschland allein trage "die volle Verantwortung für die neue Eskalation in den bilateralen Beziehungen".