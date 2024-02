Nowitschok-Überlebender warnt Nawalnys Witwe: "Sie könnten die Nächste sein"

Julia Nawalnaja (47), die Witwe des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny (†47), kündigte an, den politischen Kampf ihres Mannes weiterzuführen. © Uncredited/Navalny Team/AP/dpa

Rowley meldete sich zu Wort, nachdem Nawalnaja in den sozialen Medien ein Video veröffentlicht hatte, in dem sie erklärte, dass der russische Präsident Wladimir Putin (71) ihren inhaftierten Ehemann mit dem Nervengift Nowitschok ermorden ließ, weil er "nicht gebrochen werden konnte".

Nawalnys Leiche wurde erst am Samstag - neun Tage nach seinem Ableben - an dessen Mutter übergeben.

Gegenüber The Mirror sagte Rowley, Nawalnys Tod habe dazu geführt, dass er wieder in eine posttraumatische Belastungsstörung und in seine schlimmsten Albträume zurückgefallen sei.

An Julia Nawalnaja gerichtet ergänzte er: "Ich möchte Sie warnen, auf sich aufzupassen. Seien Sie sehr vorsichtig, sonst könnten Sie die Nächste sein".

Rowley lebe noch immer in Angst. Er wisse, dass Putin "Leben ruiniert" und könne "böse Worte" über ihn sagen, wolle es aber nicht.