Pizza-Rückzug aus Russland: Domino's gibt alle Filialen auf

142 Filialen soll Domino's Pizza zuletzt in Russland betrieben haben. (Symbolbild) © jetcityimage/123RF

Wie DP Eurasia NV am Montag bekannt gab, wird die Tochtergesellschaft DPRussia Insolvenz anmelden. Die Holding sitzt in den Niederlanden und ist in der Türkei, Russland, Aserbaidschan und Georgien als Franchisenehmer der Marke Domino's Pizza tätig.

Bereits Ende 2022 hatte die Firma öffentlich gemacht, dass sie über einen Rückzug aus dem russischen Markt nachdenkt. Grund seien die Auswirkungen der westlichen Sanktionen gegen das Land infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine und die Frage, ob die russischen Kunden deswegen noch versorgt werden können.

Als Option lag zu dem Zeitpunkt auch der Verkauf des Geschäfts im Raum. Davon hat DP Eurasia NV jetzt Abstand genommen. Angesichts des zunehmend herausfordernden Umfelds sei man gezwungen, den versuchten Verkaufsprozess zu beenden.

Der Insolvenzantrag werde in Kürze gestellt. Wann die Geschäfte für immer dichtmachen, ist unklar.