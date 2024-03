Russlands Krieg gegen Ukraine: Wie knapp stand Europa vor einem Atomschlag?

Moskau - Schon am vierten Tag des Ukrainekriegs, es war Ende Februar 2022, ließ Wladimir Putin (71) seine Atom-Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzen. Dass die Welt im Herbst 2022 nahe am atomaren Abgrund stand, enthüllt nun ein Bericht der "New York Times" (NYT). Dass es nicht dazu gekommen ist, lag wohl auch an Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD).