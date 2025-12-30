Umstrittener Prozess gegen Bildhauer Jacques Tilly verschoben: Das ist der Grund

Moskau - Die russische Justiz hat das umstrittene Strafverfahren gegen den deutschen Bildhauer Jacques Tilly (62) wegen seiner Karnevalswagen mit Karikaturen von Kremlchef Wladimir Putin (73) auf Ende Januar verschoben.

In diesem Gerichtsgebäude in Moskau wird es ein Verfahren gegen den deutschen Bildhauer Jacques Tilly (62) geben. © Ulf Mauder/dpa

Das Gericht in Moskau setzte die nächste Verhandlung für den 28. Januar, 15 Uhr (13 Uhr MEZ) an, wie auf der Internetseite zu lesen war. Richter Konstantin Otschirow begründete die Verlegung mit der Abwesenheit der Pflichtverteidigerin, die auf Dienstreise in Russland unterwegs sei. Der Prozess läuft in Abwesenheit des Angeklagten.

Der Richter setzte den nächsten Termin in der mündlichen Verhandlung zunächst auf den 28. Februar - zur Verwunderung Anwesender, weil das ein arbeitsfreier Samstag ist. Später erschien der 28. Januar in der Termindatenbank.

Zum Prozessauftakt waren gleich mehrere Vertreter der deutschen Botschaft als Beobachter im Gerichtssaal 920 des Bezirksgerichts im Stadtteil Basmanny. Laut Gericht muss sich Tilly wegen Verunglimpfung der russischen Staatsorgane verantworten, dazu gehört neben der russischen Armee auch Präsident Putin.

Nach diesem sehr weit gefassten und schwammig formulierten Gesetz drohen dafür eine Geldstrafe oder Freiheitsentzug bis zu 10 Jahren.