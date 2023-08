Wagner-Chef Prigoschin offenbar unter zehn Toten bei Flugzeugabsturz

Ist Jewgeni Prigoschin tot? © Uncredited/PRIGOZHIN PRESS SERVICE/AP/dpa

Prigoschins Name stehe in der Passagierliste der Maschine, die am Mittwoch in der Region Twer zwischen Moskau und St. Petersburg abgestürzt sei, meldete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde.

Die Wagner-Gruppe hatte im Juni kurzzeitig gegen Staatschef Wladimir Putin (70) rebelliert.