Säuglinge sollten verkauft werden: Drei Schwangere aus Baby-Fabrik gerettet

In der Gemeinde Umunze im Südosten des afrikanischen Landes gelang der Polizei am Mittwoch ein Schlag gegen organisierte Menschenhändler, berichtete das Portal Punch . Zuvor ermittelte man drei Monate lang gegen die Kriminellen.

In einer ersten Vernehmung war der Boss geständig, berichtete die Zeitung " Premium Times ". Er räumte ein, die ungewollt schwangeren Mädchen übers Internet rekrutiert, von ihren Dörfern abgeholt und in sein Haus einquartiert zu haben. 300.000 Naira (umgerechnet 300 Euro) bot er den Frauen für die Babys, gab vor, die Säuglinge an kinderlose Paare zur Adoption vermitteln zu wollen.

In nigerianischen Baby-Fabriken werden Frauen oft wie Sklaven gehalten. (Symbolbild) © 123RF/kryzhov

Immer wieder fliegen in Nigeria sogenannte Baby-Fabriken auf. In manchen Fällen sind die Umstände so schockierend, dass selbst hartgesottene Ermittler an ihre Grenzen geraten.

So wie im Juni. Damals stürmte die Polizei ein vermeintliches Waisenheim, ebenfalls im Bundesstaat Abia, und befreite 21 schwangere Frauen und Mädchen. Die skrupellose Hinterfrau flüchtete.

Dem Vernehmen nach waren einige Kinder zur Adoption bestimmt, andere hätten hingegen ein schauderhaftes Schicksal erwartet: Sie sollen für Käufer bestimmt gewesen sein, die planten, Babys bei befremdlichen Opferritualen grausam zu töten.