In einer Bucht vor der Robinson-Crusoe-Insel: So fand die "Dresden" ihr Grab im Pazifik

Seit dem 14. März 1915, nunmehr 110 Jahre, liegt vor der ostpazifischen Robinson-Crusoe-Insel ein Schiffswrack namens "Dresden". Es dürfte noch gut erhalten sein, gilt in Chile als Denkmal und Nationalgut. Es war einst der schnellste Kreuzer der Kaiserlichen Marine und hatte gerade eine der längsten Seefahrten der Marinegeschichte hinter sich gebracht. Bevor der Kleine Kreuzer Dresden in 60 Metern Tiefe und 18.000 Kilometer fern der Heimat in einem dramatischen Ende sein Seegrab fand, hatte er einige legendäre Abenteuer erlebt.