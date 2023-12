Schlimm! Mutter stirbt, während ihre vier Kinder Weihnachtsgeschenke auspacken

Ashley Stanik (†33, r.) war eine liebende Mutter, die ihren Kindern ein tolles Weihnachtsfest ermöglichen wollte, aber es ungewollt zum Albtraum verwandelte. © Screenshot/Facebook/Garet Jelínek

In Australien werden traditionell die Weihnachtsgeschenke am 25. Dezember geöffnet, die am Abend zuvor verpackt und unter den Weihnachtsbaum gelegt werden. So war es auch bei den Staniks in Brisbane (Australien) geplant.



Ihre vier Kinder im Alter von 17, zwölf, acht und vier Jahren waren daher am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags in guter Stimmung, als sie sich ans Auspacken machten. Ihr Vater und Ex-Freund Ashleys war auch anwesend und filmte auf ihren Wunsch die Reaktion ihrer vier Mädchen.

Sie selbst soll zuvor gesagt haben, dass sie sich nicht gut fühle, weshalb sie sich hinlegen wolle.

Cassandra, die Schwägerin der Verstorbenen, berichtete gegenüber "Couriermail": "Sie war ein paar Stunden am Morgen wach, ging aber zurück ins Bett, um zu sehen, ob sie ausschlafen könnte."

Doch aus diesem Schlaf sollte die vierfache Mutter nicht mehr aufwachen. "Ihr Bruder Kane versuchte, sie gegen 14.30 Uhr zu wecken, aber es war zu spät. Sie war bereits von uns gegangen", schilderte Cassandra fassungslos.