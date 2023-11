Schüsse auf zwei jüdische Schulen abgefeuert

Zwei Einschusslöcher sind im linken Türrahmen der Yeshiva Gedolah Schule zu sehen. © Ryan Remiorz/The Canadian Press/AP/dpa

Nach Angaben der Polizei wurden am Donnerstagmorgen Einschusslöcher an den Türen der Einrichtungen gefunden.

Demnach wurden die Schüsse in der Nacht abgefeuert, als die Schulen leer waren. Verletzt worden sei niemand.

Premierminister Justin Trudeau (51) sagte, seine Regierung verurteile "diese antisemitische Gewalt auf das Schärfste".

Erst am Mittwoch waren zwei Studentengruppen, die sich als pro-israelisch und pro-palästinensisch bezeichneten, an einer Universität in Montréal aneinandergeraten. Drei Menschen wurden nach Angaben der Universität und der Polizei verletzt, ein Mensch wurde festgenommen.

In dieser Woche war außerdem eine Synagoge in der Metropole mit Molotowcocktails attackiert worden.

Seit dem Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas wurde zuletzt vor allem in Europa ein Anstieg antisemitischer Straftaten verzeichnet.