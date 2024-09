Schwangere veräppelt ihren Mann: Der Grund lässt Lachtränen fließen

New England (USA) - "Schatz, meine Fruchtblase ist geplatzt!" - An diesen Satz dürften sich alle Mamas noch gut erinnern. Bestimmt wurden die meisten von ihnen direkt danach von ihren Männern ins Krankenhaus gefahren - sofern die gerade nichts anderes zu tun hatten.

Hier war Familie Shearer noch zu fünft. Mittlerweile erblickte das vierte Kind das Licht der Welt. © Screenshot/TikTok/ariel.shearer

Eines dieser männlichen Exemplare könnte Ariel Shearers Liebster sein. Denn egal wo es hingehen soll, der Mann der 32-Jährigen muss zuvor immer "noch schnell" mal was erledigen.

"Es spielt keine Rolle, wie wichtig der Anlass ist, ob es sich um eine Besorgung oder ein besonderes Ereignis handelt, es gibt immer etwas", sagte Shearer gegenüber Newsweek.

Aus diesem Grund überlegte sich die Mama aus New England in den USA etwas, um ihre bessere Hälfte auf die Schippe zu nehmen. Das Ergebnis sahen sich rund eine Million Menschen auf den Social-Media-Kanälen der "Momfluencerin" an - mindestens genauso viele Lachtränen dürften dabei geflossen sein.

Shearer filmte ihren Mann der gerade im Garten auf dem Rasentraktor saß und sich selbst (damals schwanger mit Kind Nummer vier) auf dem Beifahrersitz ihres Autos. Der Kommentar dazu: "Während dir die Fruchtblase geplatzt ist, entscheidet sich dein Mann, noch 'schnell' den Rasen zu mähen."