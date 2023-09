Sexy Mom "bespringt" ihren Sohn nach Spiel: "Verdammt verstörend"

Amber Wright (38) inszeniert sich gerne auf Instagram und verkauft dort Hormon-Therapien, angeblich für ein besseres Aussehen. © Screenshot/Instagram/ambslund

Die beiden haben ein enges Verhältnis, so die New York Post. Brixton ist ihr einziges Kind. Sein Vater nahm sich vor zwei Jahren tragischerweise das Leben, weshalb Brixton seine Rückennummer zur 44 ändern ließ, in Anlehnung an das Todesdatum seines Vaters: 4. April 2021.



Ihr Sohn ist stolzes Mitglied der Brighton Football Class 2025 (Utah/USA). Nach einem Spiel im August, bei dem seine Mutter Amber zuschaute, stürmte die 38-Jährige auf den Platz und sprang in High Heels auf ihren Sohn.

So will man(n) eigentlich nur von seiner Freundin begrüßt werden. Amber hat die Szene auf Instagram geteilt.