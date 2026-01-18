Sie haben ihn! Einer der meistgesuchten Verbrecher nach zehn Jahren Flucht gefasst

Mexiko - Einer der zehn von der US-Bundespolizei FBI meistgesuchten Verbrecher ist in Mexiko gefasst worden.

Alejandro Rosales Castillo (27) war zehn Jahre auf der Flucht, jetzt konnte er gefasst werden. © - / FBI / AFP

Der seit einem Jahrzehnt wegen des Mordes an einer jungen Frau gesuchte 27 Jahre alte US-Bürger Alejandro Rosales Castillo sei im zentralen Bundesstaat Hidalgo von mexikanischen Soldaten und Polizisten festgenommen worden, erklärten die örtlichen Behörden am Samstag.

Das FBI bestätigte die Festnahme des Mannes, der 2016 die 23-jährige Truc Quan "Sandy" Ly Le getötet haben soll, mit der er zusammen in einem Restaurant in Charlotte im Bundesstaat North Carolina gearbeitet hatte.

Auf den flüchtigen US-Bürger hatte das FBI eine Belohnung von 250.000 US-Dollar (rund 216.000 Euro) ausgesetzt.

US-Medien zufolge hatte der Beschuldigte eine kurze Beziehung zu dem Mordopfer und sich von der jungen Frau Geld geliehen. Er verabredete sich demnach mit der jungen Frau, um seine Schulden zu begleichen, verschleppte sie aber stattdessen und zwang sie, an einem Geldautomaten ihre Ersparnisse abzuheben.

Danach soll er sie in einem Waldstück mit einem Kopfschuss getötet und ihre Leiche in eine Schlucht geworfen haben.