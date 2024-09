Sommer schlagartig vorbei: Stürme und Schnee an der Adria

Zagreb/Ljubljana - Der vorhergesagte Zyklon "Boris" hat auch an der Adria den Sommer vorerst schlagartig beendet.

Bereits am Donnerstag hatten die Unwetter vor allem den kroatischen Küstenabschnitt bei Zadar betroffen. Landstraßenabschnitte standen wegen der hohen Wellen und des Regens unter Wasser, zahlreiche Windhosen waren auf der Adria zu sehen.

Wegen drohender Stürme wurden manche Fernstraßenabschnitte in Kroatien und im Nachbarland Slowenien für bestimmte Fahrzeugtypen wie Doppeldeckerbusse, Motorräder und Wohnwagen gesperrt. Der Verkehr der Fähren an der Adria liegt teilweise lahm.

Die Temperaturen sanken auf deutlich unter 20 Grad. Vor allem in Kroatien rechnen die Katastrophenschützer mit Starkregen, heftigem Wind und sogar Sturzfluten. Es gilt die zweithöchste Unwetter-Alarmstufe.

In manchen Höhenlagen der Dinarischen Alpen in Kroatien und der Julischen Alpen in Slowenien hat es bereits geschneit.

Auf der slowenischen Straße über den Vrsic-Pass nahe der Grenze zu Italien und Österreich ist wegen Schneefalls bereits Winterausrüstung Pflicht, zudem wird die Verwendung von Ketten empfohlen.

Im zentralslowenischen Dorf Zalec trat der Bach Loznica über die Ufer und erfasste acht Häuser. Es wurde allerdings erwartet, dass dort der Wasserstand wieder sinkt.