Sorgte Wettermanipulation für das Unwetter-Chaos in Dubai?

Land unter im Wüstenstaat: Die Vereinigten Arabischen Emirate wurden von einem heftigen Sturm mit enormen Regenmassen überrascht. © Giuseppe Cacae/AFP

Wer an Dubai denkt, dem fallen Sonnenschein, Hitze und staubtrockene Wüsten-Landschaft ein. Doch in den vergangenen Tagen verwandelte sich die Stadt: Gewaltige Regenmassen ließen Straßen zu Flüssen werden, schlossen viele Menschen in Autos ein und legten den zweitgrößten Flughafen der Welt kurzzeitig lahm.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) fiel binnen 24 Stunden so viel Regen wie sonst in zwei Jahren. Wie das Nationale Zentrum für Meteorologie (NCM) am Mittwoch mitteilte, erlebten die Emirate damit die schwersten Regenfälle seit 75 Jahren. Die Staatsagentur WAM sprach von einem "historischen Wetterereignis".

Allein am Dienstag prasselten in Dubai rund 140 Liter Regen pro Quadratmeter herab, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Andere Quellen schätzen die Wassermassen sogar auf bis zu 254 Liter pro Quadratmeter. Begleitet wurde der Regen von Hagel und enormen Windstößen.

Aber wie kann eines der trockensten Gebiete der Erde in Wassermassen versinken? Experten haben eine Vermutung, die die Regierung der Emirate in kein sonderlich gutes Licht stellt. Sie glauben, dass das Wetter manipuliert wurde!