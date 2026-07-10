Blutige Zwischenfälle bei Stierhatz in Spanien: Deutscher von Hornstoß verletzt

Pamplona - Die dritte Stierhatz des diesjährigen San-Fermín-Festes in Pamplona ( Spanien ) hat die Rettungskräfte ungewöhnlich stark beschäftigt. Gleich 15 Teilnehmer seien bei dem Lauf durch die engen Gassen der Stadt im Norden Spaniens ernster verletzt worden, teilten die Organisatoren mit. Ein 29-jähriger Deutscher sei durch einen Hornstoß am linken Arm verletzt worden.

Ein Festbesucher stürzt während des dritten Stierlaufs beim San-Fermín-Fest in Pamplona vor die Kampfstiere von Victoriano del Río. © Miguel Oses/AP/dpa

Alle Verletzten seien Männer im Alter zwischen 18 und 68 Jahren, hieß es. Die meisten seien mit Verletzungen wie Prellungen, Quetschungen, Schnittwunden und Knochenbrüchen in Krankenhäuser gebracht worden.

Ein 23-Jähriger habe eine Gehirnerschütterung erlitten. Das Fest zu Ehren des Stadtheiligen San Fermín hatte am Montag begonnen und endet nächsten Dienstag.

Täglich werden am Morgen sechs zum Teil über 600 Kilogramm schwere Kampfbullen zusammen mit zahmen Leitochsen durch die Gassen der Altstadt für die Stierkämpfe ab dem späten Nachmittag in die Arena gejagt.

Bei den Mutproben der vorwiegend jungen Männer über die rund 825 Meter lange Strecke werden jedes Jahr Läufer verletzt. Seit 1924 gab es 16 Todesopfer, das letzte 2009. Die meisten von ihnen starben durch Hornstöße.