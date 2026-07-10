Großbrand in Fabrikhochhaus: Teil des Gebäudes eingestürzt, 75.000 Paar Schuhe vernichtet

Zlin (Tschechien) - Ein heftiger Großbrand hat das historische Fabrikhochhaus Nummer 34 im tschechischen Zlín schwer beschädigt.

Bei dem Gebäudebrand wurden Sportschuhe im Millionenwert zerstört. © Glück Dalibor/CTK/dpa

Wie České Noviny berichtet, brach das Feuer im neunten Stock in einem Lager der Sportschuh-Marke Vasky aus und breitete sich rasch aus. In der Folge stürzte ein Teil des elfstöckigen Gebäudes ein.

Verletzt wurde niemand, da sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen im Gebäude aufhielten.

Die Feuerwehr rief die höchste Alarmstufe aus und war mit rund 300 Einsatzkräften sowie einem Löschhubschrauber im Einsatz. Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt. Von der Stadtverwaltung wurde die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bislang ist die Brandursache noch unklar. Das zwischen 1949 und 1955 errichtete Fabrikhochhaus diente einst als Zentrallager der Schuhfabrik Svit ("Licht"), welche nach der Verstaatlichung aus den Bata-Werken hervorgegangen war. Es gilt heute als architektonisch bedeutendes Industriedenkmal.

Der Sachschaden ist erheblich: Nach Angaben des Unternehmens wurden rund 75.000 Paar Sportschuhe durch das Feuer vernichtet. Allein der Verlust der Lagerware wird auf 6 bis 7,5 Millionen Euro geschätzt.