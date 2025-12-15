Jetzt ist Schluss: Dieses Land belegt Airbnb mit Strafe in Millionen-Höhe

Madrid (Spanien) - Die spanische Regierung hat den Anbieter Airbnb mit einer Geldstrafe von 64 Millionen Euro belegt.

Das Unternehmen Airbnb wurde 2007 gegründet und erlebte ab etwa 2014 einen rasanten Aufstieg. (Archivfoto) © Lionel BONAVENTURE / AFP

Grund dafür sei die Bewerbung von zehntausenden nicht lizenzierten Apartments, insbesondere in stark frequentierten Touristengebieten wie Barcelona, berichtet "BBC".

Nach Angaben des spanischen Verbraucherschutzministeriums wurden insgesamt 65.122 Inserate festgestellt, die gegen geltende Verbraucherschutz- und Wohnungsregeln verstießen. Darunter befanden sich Wohnungen ohne gültige Vermietungslizenz sowie Angebote, deren Lizenznummern nicht mit den offiziellen Registern übereinstimmten.

Einige der beworbenen Unterkünfte seien sogar vollständig von der Vermietung ausgeschlossen gewesen, berichtete der Nachrichtensender.

Mit der Strafe sei Airbnb verpflichtet, die entsprechenden Anzeigen umgehend zu entfernen. Das Ministerium erklärte, dass die Geldbuße "nicht anfechtbar" sei. Dennoch kündigte Airbnb an, rechtliche Schritte einzuleiten.

Das Unternehmen zeigte sich "zuversichtlich, dass die Maßnahmen des Verbraucherschutzministeriums nicht mit den geltenden Vorschriften in Spanien vereinbar" seien.