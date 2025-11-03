Leiche in Touristenort entdeckt: Mann tot zwischen Autos aufgefunden

Javea (Spanien) - In einem beliebten Touri -Hotpot an der Costa Blanca im Südosten Spaniens ist die Leiche eines 50-Jährigen entdeckt worden.

Die Guardia Civil (zu Deutsch: Bürgergarde) äußerte sich zu dem Vorfall. (Symbolfoto) © Clara Margais/dpa

Der Mann wurde am Sonntagmorgen zwischen zwei geparkten Autos tot aufgefunden.

Wie die Daily Mail berichtet, ging der Notruf gegen 7.45 Uhr bei der Polizei ein. Daraufhin eilten Beamten zum Fundort und sperrten den Bereich rund um die Straße weiträumig ab.

Wie ein Sprecher der Guardia Civil bestätigte, handelt es sich bei dem Toten um einen 50-jährigen britischen Staatsbürger.

Die Polizei erklärte am Sonntag: "Das Team der Kriminalpolizei von Calpe übernimmt die Ermittlung im Fall, um die Umstände des Vorfalls zu klären." Am Tatort gab es nach ersten Erkenntnissen keine offensichtlichen Hinweise auf Gewalt. Die Leiche wurde zur Autopsie freigegeben, die Ergebnisse stehen noch aus.