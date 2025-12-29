Skitour wird zur Tragödie: Drei Tote bei Lawinenunglück

Panticosa (Spanien) - Drei spanische Skifahrer sind bei dem Ort Panticosa in den Pyrenäen ums Leben gekommen, als sie von einer Schneelawine erfasst wurden.

Bei einer Lawine nahe dem Gipfel Tablato kamen drei Skifahrer ums Leben, eine Frau wurde verletzt geborgen. © --/Guardia Civil/dpa

Eine Frau sei bei dem Unglück in der autonomen Gemeinschaft Aragón leicht verletzt mit Unterkühlung geborgen worden, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Bei den Todesopfern handele es sich um zwei Männer und eine Frau.

Die Verunglückten aus dem Baskenland befanden sich auf einer Langlauftour in der Nähe des Gipfels Tablato auf einer Höhe von rund 2.200 Metern, als sie von der Lawine getroffen wurden, wie die Nachrichtenagentur Europa Press meldete.

Zu der Gruppe hätten noch zwei weitere Männer gehört, die unverletzt geblieben seien und die Rettungskräfte alarmiert hätten.