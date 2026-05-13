Horror auf Gran Canaria: Deutscher Senior (†82) nach "Date" ausgeraubt und ermordet

Maspalomas (Spanien) - Er war auf der Suche nach der Liebe, doch er fand den Tod. Jetzt hat die Polizei auf Gran Canaria eine Frau (43) und einen Mann (23) festgenommen, die mutmaßlich hinter dem Mord an einem 82-Jährigen stecken. Doch ist der Senior vielleicht nur eines von vielen Opfern des Duos?

Der Ort Maspalomas im Süden von Gran Canaria ist ein beliebtes Ziel von Urlaubern. (Archivfoto) © Manuel Meyer/dpa

In der Nacht vom 14. auf den 15. März verabredete sich der Senior über eine Dating-App mit dem 23-Jährigen, so heißt es in einem Bericht des spanischen Nachrichtensenders "ABC".

Mehrere Überwachungskameras vor dem Wohnkomplex in Playa del Inglés auf Gran Canaria, in dem sich der 82-Jährige aufhielt, zeigten, wie dieser in der Nacht immer wieder vor die Eingangstür seines Hauses trat und dabei offenbar auf jemanden zu warten schien.

Schließlich kam der 23-Jährige. Gemeinsam betraten sie die Wohnung, nach rund anderthalb Stunden gingen sie wieder nach draußen. Dort soll der junge Mann den Deutschen brutal attackiert, beraubt und schwer verletzt zurückgelassen haben. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, war der ältere Mann bewusstlos und blutete stark am Kopf. Wochen später starb er an den Folgen seiner Verletzungen im Krankenhaus.

Anhand der Überwachungskameraaufnahmen kamen die Beamten schließlich dem 23-Jährigen auf die Schliche und das führte sie auch zu seiner Komplizin, einer 43-jährigen Frau, die im Hintergrund für die "Logistik und Mobilität" zuständig war.