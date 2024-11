Mindestens zehn Tote bei Feuer in Seniorenheim

Beim Brand im Seniorenheim sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. © Ferran Mallol/AP

Zwei weitere Menschen befänden sich nach dem Feuer in dem Heim in Villafranca de Ebro in der Autonomen Region Aragonien in kritischem Zustand, berichtete ein Reporter des staatlichen Rundfunksenders RTVE am Freitagmorgen vom Ort des Unglücks.

Das Feuer brach demnach aus bisher unbekannten Gründen gegen 5 Uhr aus.

Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich 82 Bewohner in dem Heim befunden, sagte der Reporter weiter.