Auch Deutsche unter den Opfern! Entsetzen nach verheerendem Zugunglück: Wie konnte das passieren?

Adamuz (Spanien) - Das schwere Zugunglück in Andalusien hat über die Landesgrenzen hinaus Entsetzen ausgelöst. Auch Deutsche sollen unter den Opfern sein. Die Verantwortlichen stehen vor einem Rätsel: Wie konnte es dazu kommen?

Diese Luftaufnahme zeigt das Ausmaß des Zusammenstoßes der beiden Hochgeschwindigkeitszüge. © -/Guardia Civil via AP/dpa

"Leider müssen wir davon ausgehen, dass sich auch deutsche Staatsangehörige unter den Betroffenen befinden. Über die Anzahl gibt es derzeit noch keine verlässlichen Angaben", hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.

"Es ist ein außergewöhnlich seltsamer Unfall", sagte indes Spaniens Verkehrsminister Óscar Puente (57) gegenüber lokalen Medien. "Es ist sehr seltsam und sehr schwer zu erklären."



Der entgleiste Iryo-Zug war keine vier Jahre alt, die Gleise wurden erst im Frühjahr vollständig erneuert. 700 Millionen Euro hatte die staatliche Bahngesellschaft Adif in die Strecke investiert.

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez (53) rief eine dreitägige Staatstrauer aus und kündigte bei einem Besuch in Adamuz nahe der Unglücksstelle eine gründliche Untersuchung des Unfalls an. Dabei werde es "absolute Transparenz" geben, versprach Sánchez.

Eine unabhängige Untersuchungskommission soll die Ursache, die zu dem schweren Unfall führte, klären. Spekuliert wird bereits, ob es am Rollmaterial oder an den Gleisen gelegen haben könnte.