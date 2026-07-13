Bluttat im Psycho-Knast: Insasse tötet seine Zellengenossen

Sevilla (Spanien) - Gefängniswärter einer psychiatrischen Strafvollzugsanstalt in Spanien haben im Zuge ihrer Nachtrunde eine grausame Entdeckung in einer der Zellen gemacht.

In einem spanischen Gefängnis soll ein Insasse seine zwei Zellengenossen brutal getötet haben. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

In der Nacht auf Montag haben die Beamten zwei tote Insassen entdeckt, die vermutlich von ihrem Zellengenossen brutal ermordet worden sind, wie die spanische Gewerkschaft für Justizbeamte (ACAIP) in einem Beitrag auf X mitteilte.

Die Gewerkschaft nahm den Vorfall zugleich zum Anlass, um die "kritische Lage der psychischen Gesundheit im Gefängnis" zu kritisieren. Denn was die Justizbeamten hier mit ansehen mussten, ist kaum vorstellbar und sicher nur schwer zu verarbeiten.

Unter Berufung auf Gefängnisquellen berichtete die Regionalzeitung "Diario de Sevilla", dass der Tatverdächtige in den frühen Morgenstunden damit begonnen haben soll, seine beiden Zellengenossen zu verprügeln.

Eines der Opfer sei infolge einer Kopfverletzung gestorben, das andere sei erdrosselt worden. Der Psycho-Mörder habe beim Eintreffen des Wachpersonals seelenruhig auf seinem Bett gesessen, hieß es in dem Bericht.