Ex-Bürgermeister an Autobahn hingerichtet - Polizei jagt Killer

Der Ex-Bürgermeister der spanischen Stadt Gandia, Arturo Torró (†62), ist tot aufgefunden worden. © Facebook/Arturo Torró

Nach Angaben der spanischen Zeitungen "El País" und "Las Provincias" wurde Torrós Leiche am Mittwochabend, dem 19. Februar, in der Nähe seines stehenden Autos am Rande einer Autobahn in der valencianischen Gemeinde Xeresa entdeckt. Er hatte eine Schusswunde im Brustkorb. Der Motor seines Autos lief noch.

Laut Bericht gehen Ermittler davon aus, dass Torró aufgrund eines platten Reifens auf dem Standstreifen der Autobahn anhielt. Als er ausstieg, um nachzusehen, hätten unbekannte Angreifer ihn hingerichtet.

Behörden untersuchen, ob die Täter zuvor gezielt Luft aus einem der Reifen des Fahrzeugs abließen, um Torró zum Anhalten und Aussteigen zu zwingen.

Wie "Las Provincias" schrieb, vermuten Ermittler, dass die Mörder Torró zuvor mehrere Tage gefolgt sein könnten und dies ein möglicher Hinterhalt war. Ein Tatmotiv könnte wirtschaftlicher Natur gewesen sein.