Unglück auf Mallorca: Deutscher stürzt mit Gleitschirm ab!

Auf der Social-Media-Plattform X kursiert ein Bild, das die vermeintliche Rettungsaktion am Kap Cabo Blanco zeigen soll. © X/Screenshot,Más q Guardia Civil

Die Bergrettung der Polizeieinheit Guardia Civil rückte am frühen Freitagabend am Kap Cabo Blanco mit einem Hubschrauber an und fand den Mann verletzt auf einem 100 Meter hohen Felsen etwa 20 Meter vom Meer entfernt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Ein Sprecher der Guardia Civil bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass es sich bei dem Verunglückten um einen 50-Jährigen aus Deutschland handele. Aus welcher Stadt der Mann kommt, ist nicht bekannt.

Die Hintergründe des Absturzes sind noch unklar. Medienberichten zufolge soll es sich um einen erfahrenen Gleitschirmflieger gehandelt haben.

Er war noch bei Bewusstsein und konnte selbst den Notruf absetzen.