Spektakuläre Verhaftung: Ex-Soldat schnappt flüchtigen Gangster

Ex-Soldat Shane Spicer konnte den flüchtigen Gangster stellen und festhalten, bis die Polizei eintraf. © Screenshot/X/@ocalapd

Michael Prouty saß schon mehrfach im Gefängnis. Einbrüche und Raubüberfälle stehen in seiner kriminellen Akte. Am Morgen des 24. Oktobers wollte der 39-Jährige ein neues Ding drehen, als er in ein Haus einbrach, eine Handtasche und ein Auto aus der Garage klaute.

Wie das Ocala Police Department mitteilte, wurde Prouty noch am selben Tag in dem gestohlenen Wagen erwischt, flüchtete aber vor den Beamten. Während der anschließenden Verfolgungsjagd rammte der Straftäter mehrere Autos auf einer Kreuzung. Dabei wurden er und mehrere Beteiligte verletzt. Aber Prouty konnte erneut flüchten, diesmal zu Fuß.

Was danach passierte, zeigt ein Video, das ein Polizist mit seiner Körperkamera aufgenommen hatte. Zuerst versuchte ein Mann auf dem Gehweg, Prouty zu stoppen, bekam den Gangster aber nicht zu packen.

Am Drive-in einer Starbucks-Filiale riss der 39-Jährige dann die Tür eines wartenden Autos auf und wollte den Wagen samt Frau am Steuer kapern. Dabei hatte er allerdings die Rechnung ohne den Ex-Soldaten Shane Spicer gemacht.