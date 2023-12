Student kauft neue Festplatte, aber was er auf ihr findet, schockiert ihn!

Zürich (Schweiz) - Dieses Malheur war für alle Beteiligten peinlich. Ein junger Informatiker kaufte in einem Schweizer Elektronikfachhandel eine externe Festplatte – aber die war leider nicht leer!

Käufer von externen Festplatten dürfen damit rechnen, dass diese keinerlei Daten enthalten! Erst recht keine sensiblen von unbekannten Dritten. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Wie der schweizerische "Blick" berichtete, schloss der junge Informatiker am 1. Dezember seine neue externe Festplatte an seinen Rechner an und erlebte dann sein blaues Wunder.



Zwar funktionierte das Speichermedium der Marke SanDisk mit einem ein Terabyte großen SSD-Speicher einwandfrei und auch am Preis von 99,95 Franken (etwa 106 Euro) gab es für den Käufer nichts auszusetzen.

Doch anstatt der zu erwartenden gähnenden Leere fand der Data-Science-Student unzählige Ordner!

In denen befanden sich private Fotos, Videos, verschiedene Briefe, ärztliche Schreiben, Kopien von Ausweisen, Kontoauszüge, Steuerdaten, Tagebucheinträge und noch mehr hochpersönliche und sensible Daten.

Insgesamt 15 Gigabyte Daten befanden sich auf der Festplatte, die einem 80-jährigen Schweizer gehören.

Auch Nacktbilder des betagten Mannes waren auf der Festplatte zu sehen!