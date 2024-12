Syrien: Jordanien sichert neuer Führung Unterstützung zu

Fortsetzung des Artikels laden

17. Dezember, 14.10 Uhr: Sorge um Vernichtung von Beweisen für Verbrechen in Syrien

Nach dem Sturz der Assad-Regierung in Syrien geht es auch um Rechenschaft für Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Beweismaterial dafür zu sichern, ist schwierig.

In Syrien verschwindet täglich mögliches Beweismaterial für Verbrechen des abgesetzten Regimes und anderer Akteure gegen die Bevölkerung. Eine 2016 von den Vereinten Nationen eingesetzte Expertengruppe will möglichst bald selbst vor Ort helfen, solches Material zu sichern, wie ihr Vorsitzender Robert Petit in Genf sagte. Mit dem Fall der Assad-Regierung bestehe nun die Chance, an den Tatorten Beweismaterial zu sammeln, sagte Petit. Der frühere kanadische Staatsanwalt hat die syrischen Botschaften bei den Vereinten Nationen in New York und Genf um Einreisegenehmigungen für sein Team gebeten.

17. Dezember, 13.45 Uhr: EU will Botschaft in Syrien wiedereröffnen

Die EU will mit den neuen Machthabern in Syrien ins Gespräch kommen und dazu auch ihre Botschaft in Damaskus wieder öffnen. Der Plan ist allerdings nicht ohne Risiken.

Die EU plant nach dem Sturz von Syriens langjährigem Machthaber Baschar al-Assad die Wiedereröffnung ihrer Botschaft in der Landeshauptstadt Damaskus. "Ich denke, dies ist ein sehr wichtiger Schritt, um (...) wirklich konstruktiv zusammenzuarbeiten und Input sowie Informationen direkt vor Ort zu erhalten", erklärte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas im Europäischen Parlament. Gleichzeitig hoffen viele Mitgliedstaaten, dass Syrien unter der neuen Führung wieder ein sicheres Land wird und dann Syrien-Flüchtlinge freiwillig in ihre Heimat zurückkehren oder sonst auch abgeschoben werden können. Allein in Deutschland leben Hunderttausende Menschen, die vor dem Assad-Regime geflüchtet sind, in allen EU-Staaten zusammen weit mehr als eine Million.



17. Dezember, 13.35 Uhr: Irans Botschaft in Syrien bleibt vorerst geschlossen

Mit dem Machtwechsel in Syrien verlor der Iran einen wichtigen Verbündeten in der Region. Auch die Kontakte zu den neuen Machthabern in Damaskus gestalten sich schwierig. Die iranische Botschaft in Damaskus bleibt nach dem politischen Umsturz in Syrien vorerst geschlossen. "Eine Wiedereröffnung der iranischen Botschaft in Syrien steht nicht unmittelbar bevor, da dies im Vorfeld zunächst politische und sicherheitstechnische Vorbereitungen erfordert", sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai laut Nachrichtenagentur Isna. Sobald diese Bedenken ausgeräumt seien, werde der Iran die notwendigen Schritte einleiten. Nach dem Umsturz hatten Aufständische die iranische Botschaft in Damaskus gestürmt und nach iranischen Medienberichten regelrecht verwüstet.

17. Dezember, 13.25 Uhr: Deutsche Diplomaten nehmen Gespräche in Damaskus auf

Nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad werden Kontakte zu den siegreichen Rebellen aufgebaut. Auch Deutschland sucht das Gespräch und prüft die Wiedereröffnung einer Vertretung. Deutsche Diplomaten sollen in Damaskus direkten Kontakt mit der von den siegreichen Rebellen eingesetzten Übergangsregierung aufnehmen. Erste Gespräche mit der HTS würden noch am Dienstag in der syrischen Hauptstadt geführt, teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin mit. Dabei werde es "um einen inklusiven Übergangsprozess in Syrien sowie den Schutz von Minderheiten gehen". Die deutsche Delegation wird von Tobias Tunkel geleitet, dem Nah- und Mittelostbeauftragten des Auswärtigen Amtes.

17. Dezember, 13.15 Uhr: Kämpfer im Land sollen Teil staatlicher Armee werden

Mit der Assad-Regierung in Syrien endete vorerst auch der Dienst für Tausende Soldaten der staatlichen Armee. HTS-Anführer al-Scharaa will bewaffnete Gruppierungen künftig in deren Reihen integrieren. Bewaffnete Gruppierungen in Syrien sollen nach Worten von HTS-Anführer Ahmed al-Scharaa aufgelöst und deren Kämpfer in eine staatliche Armee integriert werden. "Die Kämpfer werden darauf vorbereitet, sich dem Verteidigungsministerium anzuschließen und alle werden dem Recht unterstellt sein", sagte al-Scharaa bei einem Treffen mit der drusischen Gemeinde, wie HTS mitteilte.

17. Dezember, 13.00 Uhr: HTS-Anführer trifft britische Diplomaten in Syrien

Solche Treffen dürfte es nun häufiger geben: westliche Diplomaten zusammen mit Rebellenführer Ahmed al-Scharaa in Damaskus. Dieser fordert eine Aufhebung der gegen Syrien verhängten Sanktionen. HTS-Anführer Ahmed al-Scharaa hat sich nach Angaben seiner Gruppe mit britischen Diplomaten in Damaskus getroffen. Al-Scharaa habe die Entwicklungen im Land als "Sieg des unterdrückten Volks über einen kriminellen Unterdrücker" bezeichnet, teilte HTS mit. Nun müsse ein Rechtsstaat geschaffen werden, um Sicherheit im Land wiederherzustellen, hieß es weiter. Großbritannien komme dabei eine wichtige Rolle zu. Alle gegen Syrien verhängten Sanktionen müssten aufgehoben werden, damit geflüchtete Syrer aus Ländern weltweit wieder in ihre Heimat zurückkehren könnten.

17. Dezember, 06.20 Uhr: Gespräche über Waffenruhe in Nordsyrien gescheitert

Für die USA sind die Kurden Partner im Kampf gegen die Extremistengruppe IS, für die Türkei ist die Miliz SDF dagegen eine Terrororganisation. Droht nach Assads Sturz eine Eskalation in Nordsyrien?

Nach anhaltenden Gefechten mit der protürkischen Syrischen Nationalarmee (SNA) haben kurdische Truppen Verhandlungen mit dem Ziel einer anhaltenden Waffenruhe vorerst für gescheitert erklärt. Die Kurden der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) machten Ankara dafür verantwortlich und sagten, die Türkei habe die Verhandlungen über eine Feuerpause im Norden nicht ernst genommen.

17. Dezember, 06.18 Uhr: Von der Leyen reist zu Syrien-Gesprächen in die Türkei

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist derweil heute zu Gesprächen über die Situation in Syrien in die benachbarte Türkei. Bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan will sie unter anderem darüber sprechen, was der Machtwechsel im Land für die Region und darüber hinaus bedeuten. Der deutsche Spitzendiplomat Michael Ohnmacht führte im Auftrag der EU zuvor bereits erste Gespräche mit Vertretern der neuen Machthaber, wie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas in Brüssel sagte.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU, 66) reist zu Syrien-Gesprächen in die Türkei. © Philipp von Ditfurth/dpa

17. Dezember, 06.14 Uhr: Türkei hat Schlüssel zu Syrien in der Hand

Auch der designierte US-Präsident Donald Trump sieht die Türkei in einer Schlüsselrolle. "Niemand weiß, was mit Syrien passieren wird", sagte der Republikaner bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida. "Ich glaube, die Türkei wird den Schlüssel zu Syrien halten."

Trump sprach mit Blick auf die Türkei von einer "unfreundlichen Machtübernahme" in Syrien.

17. Dezember, 06.04 Uhr: Syrer sollen selbst über Zukunft Syriens bestimmen

Der Sturz von Machthaber Assad in Syrien war eine Niederlage auch für dessen Schutzmacht Russland. Moskau bemüht sich, seine Syrien-Politik neu zu ordnen.

Nach dem Umsturz in Syrien hat das russische Außenministerium alle Kräfte in dem nahöstlichen Land zum Dialog aufgerufen. Es ist die zweite offizielle Erklärung des Ministeriums in Moskau binnen weniger Tage - und sie enthält eine Anerkennung der neuen Machtverhältnisse in Syrien. Die neue Führung wird aufgefordert, ihre Versprechen zu halten, für öffentliche Ordnung zu sorgen und interne Abrechnungen zu unterbinden. Die orthodox-christliche Minderheit müsse geschützt werden, heißt es.