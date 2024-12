Umsturz in Syrien: US-Präsident will Truppen nicht abziehen

Der UN-Sicherheitsrat soll nach dem Umsturz in Syrien am Montagabend deutscher Zeit zusammenkommen. © Kena Betancur/AP/dpa

Vieles hängt nun davon ab, ob sich die verschiedenen Rebellengruppen auf eine Verteilung der Macht einigen können - oder ob ein Machtvakuum zu neuer Gewalt führt und Syrien mit seinen ethnischen und religiösen Minderheiten im Chaos versinkt.

Geir Pedersen (69), der Sondergesandte der Vereinten Nationen für Syrien, mahnte, "Blutvergießen zu vermeiden". Er rief zum Dialog und zur Vorbereitung einer Übergangsregierung in dem Land auf, in dem bewaffnete Kräfte und ausländische Mächte seit langem um Einfluss ringen.

Der UN-Sicherheitsrat in New York will auf Antrag Russlands am Montag hinter verschlossenen Türen über die Lage in Syrien beraten.

Die Beratungen sollen am Abend deutscher Zeit stattfinden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen erfuhr.