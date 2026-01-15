Taucher vermisst: Große Suchaktion in der Antarktis

Adélieland (Antarktis) - Rettungsteams suchen seit zwei Tagen verzweifelt nach einem Taucher, der bei einem Routine-Tauchgang in der Antarktis verschwunden ist.

Die Forschungsstation Dumont d'Urville liegt auf dem Gebiet Adélieland in der Antarktis. © MAGO / robertharding

Wie das französische Polarinstitut bei Facebook mitteilte, verschwand einer seiner Taucher am Dienstag bei einem routinemäßigen Eistauchgang. Der Vorfall ereignete sich in Adélieland bei der französischen Forschungsstation Dumont d'Urville.

Die Identität der bislang vermissten Person ist nicht bekannt. Seit dem Verschwinden laufen umfangreiche Such- und Rettungsmaßnahmen.

An der Suche beteiligen sich mehrere Teams aus Frankreich und Australien. Wie der Sender ABC berichtet, wird die Region von Frankreich als Hoheitsgebiet beansprucht und grenzt ans australische Antarktisgebiet.

So unterstütze die australische Antarktisabteilung die Suche und prüfe alle verfügbaren Optionen, um die Suchmaßnahmen zu unterstützen.