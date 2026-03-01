Kind (4) erscheint alleine zu OP - Ärztin adoptiert ihren kleinen Patienten

Nebraska (USA) - Sie war seine Ärztin und wurde zu seiner Mutter: Eine Herz-Operation schenkte dem kleinen True (heute 9 Jahre alt) ein neues Leben - und eine Familie.

Nach seiner Herz-OP fand der kleine Junge eine neue Familie. (Symbolbild) © 123RF/wavebreakmediamicro

Als Anästhesistin Amy Beethe ihren kleinen Patienten im Januar 2021 zum ersten Mal sah, brach es der Frau das Herz.

Das damals vierjährige Pflegekind, das seit seiner Geburt an einem schweren Herzfehler leidet, sollte im Kinderkrankenhaus von Nebraska am Herzen operiert werden, erschien jedoch ohne jegliche Begleitung zu dem komplexen Eingriff.

"Er saß dort ganz alleine und es hat mich zutiefst erschüttert, dass dieser Vierjährige eine Herzoperation über sich ergehen lassen sollte und einfach niemand da war", erzählte die Ärztin im Interview mit dem US-Fernsehsender KETV.

Weil ihr das Schicksal des Jungen auch nach der erfolgreichen OP nicht mehr aus dem Kopf gehen wollte, traf Amy kurzerhand eine lebensverändernde Entscheidung - für sich selbst und für ihren kleinen Patienten. Nach Rücksprache mit ihrem Ehemann Ryan adoptierte die Amerikanerin das Pflegekind und schenkte ihm so ein liebevolles Zuhause.

"Wir sind ins Krankenhaus gefahren und haben True dort kennengelernt und es dauerte nicht lange, bis wir ihn ins Herz geschlossen hatten", erinnerte sich der Familienvater, der ein ähnlich großes Herz wie seine Frau zu haben scheint.

Doch damit nicht genug ...