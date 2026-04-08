Vater liest Zwillings-Frühchen vor und rührt damit zu Tränen
Burnley (England) - Zuckersüße Aufnahme: Ein frischgebackener Papa liest seinem Baby etwas vor, nachdem es als Frühchen auf die Welt gekommen ist.
Harriet Whittaker (33) und ihr Ehemann Luke (34) begrüßten im Februar ihre Zwillingstöchter auf der Welt.
Die beiden haben bereits in der 32. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt erblickt und waren dementsprechend Frühchen.
Auf TikTok teilt Harriet besondere Momente mit ihren Followern - so auch eine kleine Leserunde von Luke und Una, einem der Zwillinge. Das Video entstand auf der Neugeborenen-Intensivstation (NICU), so Newsweek.
Luke liebt es, seinen Babys vorzulesen, und habe dies auch schon während der Schwangerschaft getan.
In der 20. Schwangerschaftswoche wurde selektive fetale Wachstumsrestriktion diagnostiziert, was bedeutet, dass einer der Zwillinge langsamer wächst.
Die Ärzte wollten daher die Geburt ungern bis nach der 32. Schwangerschaftswoche hinauszögern.
"Die Tage auf der Neugeborenen-Intensivstation waren von einem Wechselbad der Gefühle geprägt", erklärte Harriet. "Es war beängstigend und zeitweise ziemlich isolierend, seine Babys nicht einfach so halten oder versorgen zu können, wie man es sich vorstellt."
Doch mittlerweile wachsen die Zwillinge Una und Wren super. "Wir empfinden immer noch jeden Tag Dankbarkeit nach allem, was wir durchgemacht haben", erklärte die zweifache Mama.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/thewhittytwins26