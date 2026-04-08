Zweijährige verhält sich verdächtig still: Als Mutter nachsieht, ergreift sie irrwitzige Flucht

Ohio (USA) - Felicity Johnson aus dem US-Bundesstaat Ohio ist Mutter von zwei kleinen Kindern, da kann es zu Hause schon mal ziemlich wild hergehen. Doch als die US-Amerikanerin bemerkte, dass ihre Tochter Eliana für eine ganze Weile keinen Laut von sich gegeben hatte, wurde sie stutzig. Was sie im Kinderzimmer entdeckte, ließ ihre Befürchtung wahr werden.

Schuldbewusst reicht Eliana ihrer Mutter die grellen Textmarker, nachdem sie die Wände damit verziert hat. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/xomamafelicityy

In einem Video, welches Felicity vor einigen Tagen auf TikTok veröffentlichte, hält sie den Grund für die verdächtige Stille fest. "Wenn deine Zweijährige zu still ist, weißt du, dass das nichts Gutes zu bedeuten hat", schreibt sie unter dem Clip - und sie sollte Recht behalten.

Die Aufnahmen zeigen, wie die kleine Eliana sofort schuldbewusst ihrer Mutter entgegenläuft, sobald diese einen Fuß in das Zimmer gesetzt hatte. Mit einem schüchternen "Es tut mir leid" reicht sie ihrer Mama einige Textmarker.

Vorsichtig macht Eliana einige Schritte rückwärts und linst in Richtung der Zimmerwände. Sofort weiß Felicity Bescheid und fragt ihre Tochter, wo genau sie gemalt hat.

Stolz zeigt die Zweijährige ihre Kritzeleien, die sie mit gelbem Textmarker an die rosafarbenen Wände gebracht hat. Und auch einige Möbel blieben nicht verschont.