Zweijährige verhält sich verdächtig still: Als Mutter nachsieht, ergreift sie irrwitzige Flucht
Ohio (USA) - Felicity Johnson aus dem US-Bundesstaat Ohio ist Mutter von zwei kleinen Kindern, da kann es zu Hause schon mal ziemlich wild hergehen. Doch als die US-Amerikanerin bemerkte, dass ihre Tochter Eliana für eine ganze Weile keinen Laut von sich gegeben hatte, wurde sie stutzig. Was sie im Kinderzimmer entdeckte, ließ ihre Befürchtung wahr werden.
In einem Video, welches Felicity vor einigen Tagen auf TikTok veröffentlichte, hält sie den Grund für die verdächtige Stille fest. "Wenn deine Zweijährige zu still ist, weißt du, dass das nichts Gutes zu bedeuten hat", schreibt sie unter dem Clip - und sie sollte Recht behalten.
Die Aufnahmen zeigen, wie die kleine Eliana sofort schuldbewusst ihrer Mutter entgegenläuft, sobald diese einen Fuß in das Zimmer gesetzt hatte. Mit einem schüchternen "Es tut mir leid" reicht sie ihrer Mama einige Textmarker.
Vorsichtig macht Eliana einige Schritte rückwärts und linst in Richtung der Zimmerwände. Sofort weiß Felicity Bescheid und fragt ihre Tochter, wo genau sie gemalt hat.
Stolz zeigt die Zweijährige ihre Kritzeleien, die sie mit gelbem Textmarker an die rosafarbenen Wände gebracht hat. Und auch einige Möbel blieben nicht verschont.
Als Elianas Kritzeleien auffliegen, ergreift sie die Flucht
Als Felicity ihre Kleine fragt, ob sie das denn dürfe, scheint Eliana keinen anderen Ausweg als eine Flucht zu sehen. In dem Video sieht man, wie das Mädchen hastig zur Tür läuft.
Doch dann zögert sie, blickt sich um und greift nach dem Wäschekorb, den sie sich prompt über den Kopf stülpt, in der Hoffnung so den tadelnden Blicken ihrer Mutter zu entkommen.
Besonders amüsant: Während Eliana sich den Korb über den Kopf zieht, fallen zahlreiche Wäscheteile heraus. "Ich kann dich immer noch sehen", kommentiert Felicity das Ganze scherzhaft.
Ob es danach für Eliana noch Ärger gab, ist unklar - das Video bricht kurz darauf ab. Sicher ist jedoch, dass die Situation zu einer witzigen Anekdote bei der nächsten Familienfeier werden wird.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/xomamafelicityy