Technisches Gerät sorgt für Verhaftung im Urlaub – Frau gibt wichtige Warnung heraus!

Goa - Eine kanadische Touristin wurde in Indien verhaftet, nachdem sie ein gewöhnliches technisches Gerät mit sich geführt hatte. Sie ist erschüttert über den Vorfall und warnt andere Reisende vor den möglichen Gefahren.

Tina Lewis wurde wegen ihres GPS-Geräts festgenommen. © Instagram/Screenshot/thetinalewis

Tina Lewis, eine kanadische Trailrunnerin und Influencerin, berichtete auf Instagram von einem unerwarteten Vorfall, der ihr Abenteuer in Indien überschattete.

Nach monatelanger Reise geriet sie bei ihrer Ankunft in Goa in Schwierigkeiten mit der Flughafenbehörde, als man in ihrer Tasche ein Mini-GPS-Gerät entdeckte.

Was für sie ein alltäglicher Begleiter auf ihren Reisen war, stellte sich als illegaler Gegenstand heraus – und das aufgrund eines fast hundert Jahre alten indischen Gesetzes.

Tina hatte das 'Garmin inReach'-Gerät auf vielen ihrer internationalen Campingreisen verwendet und fühlte sich ohne Handyempfang in abgelegenen Bergregionen damit sicherer.