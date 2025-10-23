17-Jährige zeigt nach Tagen in der Todeszone, wie brutal der Mount Everest wirklich ist

Solukhumbu (Nepal) - Die australische Teenagerin Bianca Adler (17) kämpfte sich bis auf 8450 Meter Höhe, nur wenige hundert Meter unter den Gipfel des Mount Everest. Schließlich konnte ihr Körper nicht mehr. Später verriet sie in den sozialen Medien, wie es ihr dabei ergangen ist.

Die Besteigung des Mount Everest hat Bianca ordentlich zugesetzt. © Screenshot/Instagram/bianca_adler1

In einem viral gegangenen TikTok-Video zeigt sich die 17-Jährige mit rissigen Lippen und heiserer Stimme. Ihr Gesicht ist aufgeschwemmt und rot vom Wind. "Ich fühle mich schrecklich", meint Bianca.

Fast vier Tage lang hielt sie sich in der gefürchteten "Death Zone" auf – jener Zone über 8000 Metern, in der der Sauerstoff so knapp ist, dass der Mensch dort eigentlich nicht überleben kann.

Adler war mit ihrem Vater unterwegs, doch der musste wegen Schneeblindheit früher aufgeben. Beim Abstieg wurde auch Bianca schwer krank.

"Bei uns beiden wurde HAPE (Höhenlungenödem) und Wassermangel diagnostiziert", schrieb sie später in einem Beitrag auf Instagram.

"HAPE" ist eine der gefährlichsten Höhenkrankheiten überhaupt. Durch den Sauerstoffmangel in großer Höhe verengen sich die Blutgefäße in der Lunge. Dadurch steigt der Druck in den Lungengefäßen – Flüssigkeit tritt aus und sammelt sich in den Lungenbläschen.