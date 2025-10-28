Haft statt Abenteuer: Rucksacktouristin (19) muss Baby im Gefängnis zur Welt bringen

Tiflis (Georgien) - Eine 19-jährige schwangere Britin sitzt in Georgien unter besorgniserregenden Bedingungen im Gefängnis und muss dort nun zwei Jahre absitzen.

Die 19-Jährige war nach einer Rucksackreise verhaftet worden. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/xxbellamay

Bella May Culley war im Mai nach einer Rucksackreise am Flughafen der georgischen Hauptstadt Tiflis verhaftet worden, nachdem in ihrem Koffer 14 Kilogramm Drogen mit einem geschätzten Straßenwert von rund 200.000 Pfund (rund 230.383 Euro) gefunden worden waren.

Nachdem sie zunächst angegeben hatte, unter Folter zu der Tat gezwungen worden zu sein, gestand sie schließlich. Daraufhin wurde ein Deal mit den Behörden ausgehandelt, der ihre Freilassung gegen Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 215.000 Pfund (rund 247.516 Euro) vorsah.

Da ihre Eltern die geforderte Summe jedoch nicht vollständig aufbringen konnten, muss die 19-Jährige, die sich in der 25. Schwangerschaftswoche befindet, nun zwei Jahre Haft verbüßen, berichtet Mirror.