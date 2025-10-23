 906

Mann will Freund nach Surf-Unfall retten: Beide tot

Er wollte seinen Freund retten und kam selbst ums Leben. Zwei Männer starben beim Surfen in Australien.

Von Clara Weinert

Frankston (Australien) - Ein tragisches Unglück ereignete sich am Mittwoch an der australischen Südküste. Zwei Männer verloren am Pier des Frankston Beach nahe Melbourne ihr Leben.

Am Strand eines Vorortes von Melbourne kamen zwei Männer ums Leben. (Symbolfoto)
Am Strand eines Vorortes von Melbourne kamen zwei Männer ums Leben. (Symbolfoto)  © 123RF/gregbrave

Laut örtlicher Polizei war ein 36-Jähriger im Wasser unterwegs, als sein Surfbrett brach und er plötzlich in Not geriet. Sein Freund (43) wollte ihm zur Hilfe eilen und sprang vom Pier ins Wasser, konnte ihn jedoch nicht retten. Zu allem Überfluss kam auch er dabei ums Leben.

Beide Männer seien Einwohner eines kleinen Vororts von Melbourne gewesen. Die Polizei ermittelt zu den genauen Todesumständen.

Wie Detective Inspector Melissa Nixon gegenüber dem Sender ABC mitteilte, seien die Surfbedingungen an diesem Tag sehr schlecht gewesen. Sie betonte in Bezug auf den verunglückten Surfer: "Er hatte keine Erfahrung im Surfen, nur minimale."

Starke Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 128 km/h machten das Meer besonders gefährlich.

Polizei übernimmt Ermittlungen zum schlimmen Surfunfall

Die Luftrettung konnte die Männer nur noch leblos aus dem Wasser ziehen.
Die Luftrettung konnte die Männer nur noch leblos aus dem Wasser ziehen.  © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Hans Vanderstadt for Frankston

Melbourne wurde am Mittwoch von heftigen Sturmböen und Regen heimgesucht. Die Behörden hatten bereits zuvor dringenden Warnungen ausgesprochen, das Meer bei diesen Bedingungen zu meiden.

Nixon appellierte nachträglich: "Bitte gehen Sie unter solchen Bedingungen nicht schwimmen oder surfen, wenn wir wissen, wie gefährlich es werden kann."

Auch Frankstons Bürgermeister Kris Bolam JP zeigte sich tief betroffen. Auf Facebook meldete er sich zu Wort und sprach der Familie, Freunden und Angehörigen sein tiefstes Beileid aus.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/gregbrave, Screenshot/Facebook/Hans Vanderstadt for Frankston

