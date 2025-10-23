Mann will Freund nach Surf-Unfall retten: Beide tot

Frankston (Australien) - Ein tragisches Unglück ereignete sich am Mittwoch an der australischen Südküste. Zwei Männer verloren am Pier des Frankston Beach nahe Melbourne ihr Leben.

Am Strand eines Vorortes von Melbourne kamen zwei Männer ums Leben. (Symbolfoto) © 123RF/gregbrave

Laut örtlicher Polizei war ein 36-Jähriger im Wasser unterwegs, als sein Surfbrett brach und er plötzlich in Not geriet. Sein Freund (43) wollte ihm zur Hilfe eilen und sprang vom Pier ins Wasser, konnte ihn jedoch nicht retten. Zu allem Überfluss kam auch er dabei ums Leben.

Beide Männer seien Einwohner eines kleinen Vororts von Melbourne gewesen. Die Polizei ermittelt zu den genauen Todesumständen.

Wie Detective Inspector Melissa Nixon gegenüber dem Sender ABC mitteilte, seien die Surfbedingungen an diesem Tag sehr schlecht gewesen. Sie betonte in Bezug auf den verunglückten Surfer: "Er hatte keine Erfahrung im Surfen, nur minimale."

Starke Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 128 km/h machten das Meer besonders gefährlich.