Tesla stürzt in Hafen, aber mit dieser Rettung hat niemand gerechnet!

Leicht bekleidete Rettungsaktion: Zwei Menschen stürzten am Donnerstag mit ihrem Tesla in den Fjord von Oslo. Ihre Rettung kam in unkonventioneller Form.

Von Emma Schwarze

Oslo - Leicht bekleidete Rettungsaktion: Zwei Menschen stürzten am Donnerstag mit ihrem Tesla in den Fjord von Oslo. Ihre Rettung kam unkonventionell daher. Aus der Not heraus: Eine motorisierte schwimmende Sauna wurde zum Rettungsboot. © Håkon Mosvold Larsen/NTB/AFP Wie die Polizei der norwegischen Hauptstadt auf der Plattform X berichtete, fuhren die beiden Norweger im Zentrum der Hauptstadt mit ihrem Elektroauto über die Hafenbegrenzung hinaus und stürzten vorwärts in den Meeresarm. Auf einem Video von Augenzeugen, das die Zeitung "Verdens Gang" veröffentlichte, ist ein Mensch zu sehen, der versucht, sich vom sinkenden Auto zu retten. Er steht bereits auf dem Dach des Teslas, als die ersten Retter zu Hilfe eilen - auf einer schwimmenden Sauna! "Einer meiner Gäste kam angerannt und machte mich darauf aufmerksam, dass ein Auto ins Wasser gefallen sei", sagte Sauna-Kapitän Nicholay Nordahl (26) im Nachgang gegenüber VG. "Dann habe ich Vollgas gegeben." Die beiden Insassen konnten sich mithilfe von Nordahl und den zwei französischen Gästen gerade so in Sicherheit bringen, denn nur Sekunden später versank der Wagen in die Tiefe. Im Video: Schwimmende Sauna rettet Autoinsassen Tesla-Fahrer stürzt ins Meer: "Es war ein schreckliches Gefühl" In letzter Sekunde wurden die beiden Autoinsassen gerettet. © Tipser/NTB/AFP Bei Wassertemperaturen an der Null-Grad-Grenze wäre dieses unfreiwillige Bad sicher ungemütlich geworden. Glücklicherweise blieben beide Personen unverletzt und konnten sich in der Sauna wieder aufwärmen. Aber warum stürzten die beiden mit ihrem Tesla überhaupt ins Meer? Ein Zeuge beschrieb der norwegischen Zeitung, wie er den vermeintlich geparkten Tesla gesehen habe, bevor dieser plötzlich beschleunigte und im Wasser landete. Grund dafür ist laut dem Fahrer, dass er glaubte, im Parkmodus zu sein, als er auf das Gaspedal trat. "Dann ist es ins Wasser gestürzt", zitierte ihn die Zeitung. "Es war ein schreckliches Gefühl." Mithilfe eines Krans konnten die Einsatzkräfte den gesunkenen Tesla wieder an Land bringen. © Håkon Mosvold Larsen/NTB/AFP Rettungskräfte versorgten die beiden Insassen, während Einsatzkräfte der Feuerwehr das Auto aus dem Wasser bergen konnten. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Montage: Tipser/NTB/AFP, Håkon Mosvold Larsen/NTB/AFP