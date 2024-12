Tödliche Challenge: Influencer stirbt, nachdem er Whisky-Flaschen für Geld trinkt

Der thailändische Social-Media-Star "Bank Leicester" ist tot. © Facebook/แบงค์ เลสเตอร์'

Wie Thai PBS World berichtete, wurde der Influencer dazu aufgefordert, alkoholische Getränke wie zwei Flaschen Whisky mit insgesamt 0,7 Litern Inhalt für 30.000 Baht (umgerechnet rund 840 Euro) zu trinken.

Laut der thailändischen Zeitung Khaosod geschah dies auf einer Party am Abend des 25. Dezember (Ortszeit). Der The Times of India zufolge fand die Geburtstagsfeier in der Provinz Chanthaburi statt.

Anscheinend war der junge Mann bereits betrunken, als er die Herausforderung annahm. Wenig später sei er zusammengebrochen, übergab sich und kam in ein Krankenhaus.

Dort verstarb er, mutmaßlich an Herzversagen nach einer Alkoholvergiftung, so Thai Enquirer. Ein Video seiner tödlich geendeten Aktion wurde ins Netz gestellt.