Tornado! Heftiges Unwetter sorgt für Zerstörung

Mailand - Extremwetter sucht die italienische Provinz heim: Am heutigen Freitagmittag, gegen 11 Uhr, fegte ein Wirbelsturm in der Nähe der Metropole Mailand durch den Norden des Landes.

Ein Video, das von "Tornado in Italia" auf Facebook veröffentlicht wurde, zeigt, wie das stürmische Wetterereignis an dem Wohngebiet entlangstreift.

Fotomontage: Facebook/Tornado in Italia//Facebook/Tornado in Italia

Bereits am gestrigen Donnerstag gab es Berichte über schwere Unwetter in dem Land: In einigen Teilen Norditaliens fielen etwa faustgroße Hagelkörner aus dem Himmel. Luca Zala, der Präsident der Region Venetien, berichtete bei Facebook über insgesamt 110 Verletzte.