Wegen Bürgerkrieg: Hunderte Urlauber sitzen fest - darunter Deutsche!

Von Isabel Klemt

Sokotra (Jemen) - Wegen einer Luftraumsperrung sitzen 650 Touristen auf der jemenitischen Insel Sokotra im Indischen Ozean fest, darunter auch Deutsche.

Im Jemen kommt es derzeit zu militärischen Auseinandersetzungen in mehreren Regionen, wodurch der Luftraum zeitweise gesperrt wurde. (Archivfoto) © -/AP/dpa Wie die jemenitische News-Seite al‑omana.net berichtet, ist der Bürgerkrieg im Jemen erneut aufgeflammt. Infolge der angespannten Lage zwischen dem Jemen, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien wurden sämtliche Flüge zur jemenitischen Insel Sokotra vorübergehend gestrichen. Laut der Deutschen Presse-Agentur geht einigen der gestrandeten Touristen auch mittlerweile das Geld aus. Aus aller Welt Küsten-Drama in Neuseeland: Tierschützer kämpfen um gestrandete Wale Die unerwartete Eskalation zwang viele dazu, ihren Aufenthalt in Hotels zu verlängern oder auf private Unterkünfte auszuweichen. Teilweise mussten die Reisenden notdürftig bei ihren lokalen Touristenführern unterkommen. Die Lage wird zusätzlich dadurch erschwert, dass auf Sokotra die meisten Geschäfte und Hotels durch die sehr eingeschränkte Infrastruktur ausschließlich Bargeld akzeptieren.

Auch deutsche Urlauber sitzen auf der Insel fest

Auf der jemenitischen Insel Sokotra sind mehrere Touristen gestrandet. (Archivfoto) © Jemen Unter den festsitzenden Urlaubern befinden sich auch Deutsche, wie t‑online berichtet.

"Nach unserem Kenntnisstand befindet sich eine niedrige zweistellige Zahl deutscher Staatsangehöriger auf Sokotra. [...] Wir stehen im engen Austausch mit unserer zuständigen Botschaft in Riad, die mit den deutschen Staatsangehörigen Kontakt hält", teilte das Auswärtige Amt gegenüber dem Online‑Nachrichtenportal mit. Neben den Deutschen sind auch polnische und Schweizer Staatsangehörige auf der Insel, wie Corriere del Ticino berichtet. Aus aller Welt US-Regierung plant offenbar, jeden Einwohner Grönlands zu "kaufen" Gegenüber der Schweizer Zeitung teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) jedoch mit, dass sie keine eigene Rückholaktion für die Gruppe Schweizer plane. Zur Begründung verwies das Auswärtige Amt auf seine klaren Reisehinweise, in denen ausdrücklich von Reisen in den Jemen und auf die Insel Sokotra abgeraten wird. Wer diese ignoriere, handle aus Sicht des Bundes "fahrlässig". Maciej Wewiór, Sprecher des polnischen Außenministeriums, erklärte hingegen auf X, dass die auf der Insel Sokotra festsitzenden polnischen Staatsbürger am Mittwoch nach Saudi-Arabien ausgeflogen werden sollen. Auch das deutsche Auswärtige Amt hofft, einen baldigen Rückflug für ihre Bürger erreichen zu können.

Die Evakuierungsflüge haben begonnen