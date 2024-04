Horror-Safari: Touristin wird von wütendem Elefanten getötet

Sambia - Bei einer Elefanten-Attacke im Kafue Nationalpark in Sambia (Afrika) wurde eine Touristin getötet, einige andere verletzt. Ein Video zeigt, wie der riesige Dickhäuter einen Safari-Truck angreift. Zuvor jagte der aggressive Elefantenbulle die Reisenden fast einen ganzen Kilometer durch den Park.

Das Letzte, was die Aufzeichnung zeigt, ist der umkippende Truck. Der Nationalpark äußerte sich bisher nicht und auch, wie genau die amerikanische Touristin dabei starb, ist bislang ungeklärt.

Insgesamt befanden sich sechs Touristen auf der Safari in Kafue, dabei auch die verstorbene 80-Jährige aus Amerika, wie die Daily Mail berichtet.

Elefanten sind Schätzungen zufolge jedes Jahr für um die 500 Tote in Afrika verantwortlich. (Symbolbild) © 123RF/ecosnap

Keith Vincent, der Geschäftsführer von Wilderniss Safaris, bestätige den Tod der 80-Jährigen und sagte, dass ein weiterer Tourist schwer und die anderen vier leicht verletzt seien.

Laut seinen Angaben sei der Schwerverletzte in eine private medizinische Einrichtung in Südafrika gekommen, die anderen wurden in einer Klinik behandelt.

"Unsere Ranger sind alle sehr gut ausgebildet und erfahren, aber leider war das Gelände und die Vegetation so beschaffen, dass der Weg des Rangers versperrt war", so Vincent zum furchtbaren Ereignis.

Er berichtete, man habe einen Hubschrauber zum Unfall geschickt, außerdem seien sowohl Polizei als auch das "Department of National Parks & Wildlife" an der Untersuchung des Vorfalls beteiligt. Zusätzlich versicherte er, dass die Verstorbene in die USA zurückgebracht würde.

"Dies ist ein äußerst tragischer Vorfall, und wir sprechen der Familie des verstorbenen Gastes unser tiefstes Beileid aus", beteuerte der Wilderness-Chef.