Tragisches Unglück: Flugzeug erschlägt Frau beim Rasenmähen!

Broken Bow (Oklahoma/USA) - Schrecklicher Unfall in den USA : Im Bundesstaat Oklahoma ist eine junge Frau beim Rasenmähen von einem Flugzeug erfasst und getötet worden.

In Oklahoma hat ein Kleinflugzeug eine Frau beim Rasenmähen erschlagen. (Symbolbild) © Unsplash/Will Waters

Samantha Hayes (27) war bei der Arbeit, als sich das tragische Unglück vergangenen Freitag ereignete.

Während sie auf dem kleinen Flugplatz von Broken Bow den Rasen mähte, wurde die junge Mutter von einer Maschine, die sich gerade im Landeanflug befand, erwischt und von jetzt auf gleich jäh aus dem Leben gerissen.

Der Pilot des Leichtflugzeugs vom Typ 1972 Bonanza A36, James Baxter (70), habe zu spät bemerkt, dass die Landebahn nicht ganz frei gewesen sei und die junge Frau auf dem Rasenmäher erst wahrgenommen, als er mit seiner Maschine bereits auf dem Boden aufgesetzt habe, berichtete unter anderem die Daily Mail.

Bei dem Versuch, sein Flugzeug wieder in die Luft zu ziehen, habe er Hayes am Kopf gestreift und sie dabei tödlich verletzt. Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern starb noch am Unfallort.

Der Pilot blieb bei dem Unfall unverletzt. Wie er die Frau bei der Landung übersehen konnte, soll jetzt eine Untersuchung klären.