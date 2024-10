Familie ertrinkt in Fluss: Wollte Mutter etwa ihre Kinder töten?

Sydney (Australien) - Tragischer Vorfall im australischen Sydney: Eine Mutter und ihre beiden Kinder sind am Samstag in einem Fluss ertrunken. Die Polizei untersucht jedoch, ob es sich wirklich um ein Unglück handelt.

Mitchell (7, l.) und Hazel (5, r.) sind im George River ertrunken. © Screenshot/GoFundMe

Mutter Hoai Doan (32) und ihre zwei Kinder Mitchell (7) und Hazel Nguyen (5) hielten sich am Samstagvormittag im Bereich des George Rivers in der Nähe des Shearer Parks in Lansvale, einem Vorort von Sydney, auf.

Gegen 10.15 Uhr (Ortszeit) beobachteten Passanten, dass sich die kleine Familie im Wasser plötzlich in Not befand. Nachdem das Trio in eine starke Strömung geraten war, versuchten Helfer, sie mit Booten zu retten.

"Die Polizei und Passanten haben sofort eine Suchaktion nach der Frau und den beiden Kindern gestartet. Einige unternahmen eigene Versuche, sie zu retten. Doch leider erfolglos", sagte Superintendent Scott der Daily Mail.

Die Leichen der drei Vermissten wurden erst circa vier Stunden später gefunden. Laut ersten Obduktionsergebnissen sind die 32-Jährige und die beiden Kinder ertrunken. Ob sie zuvor ins Wasser gefallen waren oder bereits in dem Fluss schwammen, ist noch unklar.