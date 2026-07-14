Tragödie im Urlaub: Junge (3) stürzt aus Hotelfenster und stirbt - Vater festgenommen
Paphos (Zypern) - Tragisches Ende eines Familienurlaubs auf der Mittelmeerinsel Zypern: Ein dreijähriger Junge ist am Sonntag nach einem Sturz aus dem vierten Stock eines Hotels ums Leben gekommen.
Erst einen Tag zuvor hatte die vierköpfige Familie aus Großbritannien mit ihren beiden Kindern im Alter von drei und fünf Jahren in dem Hotel in der zyprischen Hafenstadt Paphos eingecheckt.
Wie der britische "Mirror" berichtete, soll der kleine Junge am Sonntagabend mit seinem Vater im Flur des Hotels gespielt haben, als es zu dem schrecklichen Unglück kam.
Der Dreijährige sei plötzlich aus einem der Flurfenster gefallen und vier Meter in die Tiefe gestürzt.
Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen überlebte das Kind den tragischen Unfall nicht. Es erlag wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücks aufgenommen und den 37-jährigen Vater des Jungen vorläufig festgenommen.
Vater nach Tod von Dreijährigem unter Verdacht
Der Mann soll sich zum Zeitpunkt der Tragödie bei seinem Sohn befunden haben.
Er werde verdächtigt, den Tod seines Kindes durch "rücksichtslose, fahrlässige oder gefährliche Handlungen" verursacht und seine Pflichten als Familienoberhaupt vernachlässigt zu haben, berichtete die Tageszeitung "Cyprus Mail".
Der 37-Jährige war demnach am Montagmorgen dem Bezirksgericht Paphos vorgeführt worden, wo die Polizei eine achttägige Untersuchungshaft gegen den Mann forderte.
Die Ermittlungen in dem Fall dauern derweil weiter an.
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