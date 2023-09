Tragödie in Südafrika: Nelson Mandelas Enkelin Zoleka (†43) stirbt nur drei Jahre nach ihrer Mutter!

Johannesburg - Traurige Nachrichten aus Südafrika: Drei Jahre nach ihrer Mutter verstarb in dieser Woche auch Zoleka Mandela. Die Enkelin des berühmten südafrikanischen Ex-Präsidenten Nelson Mandela (†95) wurde nur 43 Jahre alt. Schuld am Tod der Autorin und Aktivistin war eine schwere Krebserkrankung.

Zoleka Mandela wurde nur 43 Jahre alt. © dpa/Salvatore Di Nolfi

Am Dienstag teilte ein Sprecher der Familie mit, dass Zoleka am 18. September in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sie habe zu diesem Zeitpunkt bereits Metastasen unter anderem im Gehirn, in der Leber und in ihrer Lunge gehabt.

"Neue Scans offenbarten ein deutliches Fortschreiten der Krankheit." Abschließend hieß es: "Zoleka verstarb am Montagabend, dem 25. September, im Kreise von Freunden und Familie."

Die Mandela-Enkelin dokumentierte ihren Kampf mit der schrecklichen Krankheit auf ihrer Instagram-Seite.

"Was sage ich meinen Kindern? Wie kann ich ihnen sagen, dass ich dieses Mal möglicherweise nicht mein Leben als Überlebender leben kann? Wie kann ich ihnen sagen, dass alles gut wird, wenn es nicht so ist? Ich sterbe … ich will nicht sterben", schrieb sie Ende August in einem emotionalen Post.

Noch bis wenige Tage vor ihrem Tod ließ die 43-Jährige ihre Follower an ihrer schweren Reise teilhaben.