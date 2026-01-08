Traumurlaub endet im Knast: Deutsches Paar zu Weihnachten verhaftet

Chiang Mai (Thailand) - Ein deutsches Paar wollte in Thailand einen entspannten Urlaub verbringen - doch zu Weihnachten endete ihre Reise in Polizeigewahrsam.

Dem deutschen Paar wird vorgeworfen, das gemietete Apartment mutwillig zerstört zu haben. © Facebook/Screenshot/Bhubing Police

Wie die Bhubing Police auf Facebook berichtet, haben die 21-jährige Linda T. und der 39-jährige Nikita G. am 18. Dezember 2025 offenbar ein gemietetes Zimmer in einem Apartmentkomplex verwüstet.

Laut der thailändischen Nachrichtenwebsite khaosod.co.th waren sie unzufrieden mit dem Service und hinterließen nach einem Streit mit dem Personal aus Wut das Chaos.

Von den lokalen Medien veröffentlichte Bilder zeigen zahlreiche beschädigte oder verschmutzte Wände und Geräte, darunter einen zertrümmerten Ventilator und zerbrochene Stühle.

Insgesamt soll ein Schaden von 200.000 Baht (rund 5446 Euro) entstanden sein. Die beiden Deutschen flüchteten daraufhin, ohne die Kosten zu begleichen.