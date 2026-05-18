Abschiebe-Prozess in Tschechien: Neonazi Liebich fürchtet im deutschen Männerknast den Tod

Pilsen/Chemnitz - In Handschellen und Maske wurde die Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich (56) am Montagmittag dem Landgericht in Pilsen ( Tschechien ) vorgeführt. Es geht um eine eventuelle Auslieferung nach Deutschland. Diese lehnt Liebich strikt ab. Vor Gericht erklärte sie, weshalb: Sie fürchtet sich vor dem Männerknast in Deutschland.

Nach mehr als einem Monat im tschechischen Horror-Knast in Pilsen wurde die 56-Jährige am Montagmittag von mehreren tschechischen Beamten in den Gerichtssaal geführt - daneben ihre Vertretung, der rechtsextreme Anwalt Martin Kohlmann (48, "Freie Sachsen"). Liebich wirkte abgemagert, trug ihr typisches Leoparden-Shirt, Lippenstift und lackierte Fingernägel. Dann begann der Prozess. Wie die dpa berichtet, machte die Rechtsextremistin klar, dass sie keinesfalls in den deutschen Männer-Knast wolle. Dort würde ihr Mobbing drohen, sie könnte durch andere Gefangene in den Selbstmord getrieben werden. Da sie fürchtet, in Deutschland in einen Männerknast zu kommen, lehne sie die Abschiebung ab. Sollte Liebich nach Deutschland ausgeliefert werden, würde sie zunächst in die Chemnitzer Frauen-JVA gebracht werden. Dort sollte sie ihre Haft eigentlich antreten. Wie es dann weitergeht, unklar. Das Amtsgericht Halle will noch entscheiden, ob die Geschlechtsänderung rückgängig gemacht werden kann. Dann könnte Liebich tatsächlich im Männerknast landen. Ob am Montag die Entscheidung über eine Auslieferung fällt, ist noch nicht bekannt. TAG24 hält Euch auf dem Laufenden!

Im Juli 2023 wurde Liebich wegen wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu anderthalb Jahren Haft. verurteilt.

Anschließend folgte ein Geschlechtswechsel, seitdem trat Liebich in Frauenkleidern auf. Kritiker sahen darin eine Provokation. Die Rechtsextremistin wolle das neue Selbstbestimmungsgesetz der Ampel-Regierung ausnutzen, warfen sie ihm vor. Das Gesetz machte eine Geschlechtsänderung ohne großen Aufwand möglich.

Durch ihren "Geschlechter-Tausch" sollte Liebich die Haft in der Chemnitzer Frauen-JVA antreten. Doch dort erschien die 56-Jährige nicht. Stattdessen tauchte sie unter.



Bis im April 2026 die Handschellen klickten! Liebich wurde in Tschechien gefasst. Seitdem sitzt sie im tschechischen Gefängnis - soll eigentlich nach Deutschland ausgeliefert werden. Doch genau das will sie nicht. Nun muss das Gericht entscheiden.

Erstmeldung: 18. Mai, 14.31 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.17 Uhr