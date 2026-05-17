Wird sie ausgeliefert oder nicht? Prozess gegen Rechtsextremistin Liebich startet in Tschechien

Pilsen/Chemnitz - Vor dem Landgericht im tschechischen Pilsen soll am Montag ab 13 Uhr darüber entschieden werden, ob die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich (55) nach Deutschland ausgeliefert werden darf .

Marla Svenja Liebich (55) steht ab Montag in Pilsen (Tschechien) vor Gericht. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

Liebich wurde Anfang April an der Grenze zwischen Tschechien und Deutschland festgenommen und sitzt seitdem in tschechischer Haft. Zu der Gerichtsverhandlung wird auch Liebich selbst erwartet.

Unklar ist, ob das Gericht schon am ersten Prozesstag eine Entscheidung verkündet. Wird eine Auslieferung rechtskräftig entschieden, soll Liebich an die deutschen Behörden übergeben und in die Justizvollzugsanstalt nach Chemnitz gebracht werden.

Die verurteilte Rechtsextremistin war ab Ende August 2025 zunächst deutschland-, dann europaweit gesucht worden.

Sie war im Juli 2023 – damals noch als Mann mit dem Vornamen Sven – vom Amtsgericht Halle wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt worden.